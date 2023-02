Jeffrey Pierce: de voz no jogo a uma das caras da série ‘The Last of Us’

Os dois mais recentes episódios de ‘The Last of Us’ (HBO Max) apresentaram novos personagens. Como Perry, o braço direito da líder da resistência, interpretado por Jeffrey Pierce, que no jogo dá a voz a outro personagem. Falámos com o actor.

Jeffrey Pierce, em The Last of Us

The Last of Us é a série do momento. Adaptação televisiva do jogo mais bem-sucedido de sempre criado para a Playstation, vai continuando a dar que falar a cada episódio. O que nos dá motivo para voltar a falar dela. Mas, se não está a acompanhar a par e passo, o melhor é parar de ler aqui e voltar mais tarde. É que, apesar de muito pequeninos, este texto tem spoilers.

No quarto e no quinto episódios – "Please Hold to My Hand" e "Endure and Survive" – seguimos Joel e Ellie até Kansas City. Aí, a dupla de protagonistas vê-se rodeada por um grupo de rebeldes que se libertou das forças opressoras que, após a deflagração da mortal pandemia fúngica, tomaram conta de várias comunidades. Um grupo liderado por Kathleen, personagem interpretada por Melanie Lynskey, e cujo braço direito armado é Perry, interpretado por Jeffrey Pierce. Actor que nos jogos The Last of Us é a voz de outro personagem desta história, Tommy (irmão de Joel). Estivemos sentados a conversar com Pierce por videochamada, e na companhia de outros jornalistas, sobre esta mudança de papel. E não só.

©DR Na série, é Gabriel Luna que veste a pele de Tommy

Uma das coisas que mais surpreendeu Pierce nesta mudança de cenário foram precisamente os... cenários. Em particular no quinto episódio. "Eles construíram o bairro inteiro, no que era um estacionamento, do zero. E se houver algum CGI [imagem gerada por computador] é apenas o céu. Tudo o resto é real e foi inacreditável. Deviam ser entre 15 a 20 casas com fachadas reais. E representar em algo que recebeu tanto amor, suor e sangue para construir… senti que tinha que honrar o que eles fizeram com o seu trabalho e isso tornou a experiência muito especial."

Mas inicialmente os produtores não pensaram em Pierce para o papel de Perry. “Eles realmente fizeram-me ler para um papel diferente. Depois disseram: ‘olha, nunca vamos acreditar em ti como a vítima’, o que é uma coisa muito gratificante de se ouvir. Uma semana depois ligaram e disseram ‘temos uma personagem para a qual achamos que serias perfeito’. Portanto, foi um caminho de volta ao tipo de papel que realmente é a minha praia. Gostei do Tommy por vários motivos, mas o Perry é um tipo de samurai Ronin icónico que encontrou o seu propósito. O que mais poderi pedir?”, disse Pierce, recusando-se a revelar que ‘vítima’ lhe passou ao lado na carreira.

Nas redes sociais, alguns fãs têm manifestado alguma estranheza em ouvir a voz de Tommy (interpretado na série por Gabriel Luna) no corpo de Perry. Perguntámos ao actor se também foi de alguma forma estranho adaptar-se a outro papel e Pierce deu voz ao assunto. “O interessante é que eles ouvem o Tommy, mas a voz de Tommy é diferente da minha e é diferente da de Perry. E não há Texas no sotaque de Perry. É bom que eles [os fãs] reconheçam esse tipo de timbre da minha voz, mas eles são diferentes. E o Gabriel é um profissional absoluto. Ele disse que abordou o papel como se fosse para um filme biográfico, que estudou o personagem. Estudou o que eu fiz, estudou o que foi criado pela Naughty Dog nos jogos e depois dedicou-se a isso. E acertou em cheio. Eu levei a minha filha à estreia e ela deu-me uma cotovelada quando ele começou a falar e disse 'papá, ele soa como tu'. E foi uma óptima experiência.”

©DR Jeffrey Pierce e Melanie Lynskey, em The Last of Us

Outra experiência que quisemos saber como correu foi a contracena com Melanie Lynskey, actriz que recentemente deu que falar na série Yellowjackets (HBO Max), pela qual foi nomeada para um Emmy na categoria de actriz principal. Uma actriz neozelandesa que se destacou ainda muito jovem em Amizade Sem Limites (1994), um filme realizado por Peter Jackson que também assinou o argumento original (com Fran Walsh) nomeado para um Óscar. “A Melanie é absolutamente adorável. É gentil, doce e tem um coração de ouro. E é resistente, forte e tem uma espinha de aço. O meu trabalho foi, penso eu, ser a audiência dela, precisava de espelhar o que o público sentiria. Há um conflito entre os personagens, mas o Perry está apaixonado pela elegância e pelo poder de Kathleen, e a Melanie tornou isso muito fácil de entender e abraçar. Sim, ela é fantástica. Eu coloco-a no mesmo nível que colocaria qualquer um dos melhores actores com quem já trabalhei.”

