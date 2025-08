Os melhores filmes na Netflix para ver agora

É provavelmente um dos clássicos com mais adaptações ao grande ecrã. Mas esta é a visão gótica de Guillermo del Toro, que há muito sonhava em dar vida ao famoso rapaz de madeira. Mas não exactamente o de As Aventuras de Pinóquio (2022), que Carlo Collodi nos deu a conhecer em 1883. Apesar da homenagem ao jornalista e escritor italiano estar lá – no nome do filho que Geppetto perde no prólogo desta reinvenção do clássico infantil –, o primeiro filme de animação do realizador mexicano, um musical em stop-motion para maiores de 12 anos, leva-nos até à Itália fascista dos anos 1930 para nos contar uma história sobre humanidade, o vínculo entre pais e filhos e, claro, os perigos, mas sobretudo as virtudes da desobediência, especialmente numa época em que todos parecem comportar-se como marionetas.