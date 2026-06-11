Férias de Verão com Tecnologia da Assembly

A Time Out diz

Enquanto uns vão de férias, a Assembly trabalha numa grande aventura tecnológica. Para as crianças e os adolescentes apaixonados por programação, design, robótica e jogos, este é o programa de férias ideal. Quer ficar com água na boca? Está prevista programação do jogo Minecraft, LEGO com robótica e design com Inteligência Artificial. Os cursos semanais acontecem nos dias úteis de 15 de Junho a 11 de Setembro, das 09.00 às 19.00, e têm o custo de 131€ + IVA. As inscrições podem ser feitas no site da Assembly.

R. Acácio de Paiva (Alvalade). 15 Jun-11 Set, Seg-Sex 09.00-19.00. 131€ + IVA