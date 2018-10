Roteiro de livrarias independentes em Lisboa

Desde 2011 que a STET faz as delícias dos amantes de arte e fotografia. Antes, funcionava no Bairro Alto, numa cozinha do século XVIII, mas a falta de espaço para vender livros fê-los mudar para Alvalade. A STET não só vende livros dedicados à arte e à fotografia, mas também fotografias, livros de artistas e edições de autor. Há preços para todos os gostos. Os livros mais simples, como as fanzines, começam nos 5€, mais coisa, menos coisa, e há outros que por serem considerados relíquias podem chegar aos 800€. Enfim, uma livraria especializada que vale a pena deitar olho.