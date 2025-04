Gosta de livros? Descubra estes clubes de leitura em Lisboa

Na Well Read, encontramos uma selecção eclética de livros, escritos em português ou inglês, que vão desde o nicho aos fenómenos da cultura pop. Mas não tem apenas obras sobre música, também tem ficção contemporânea (com livros que poderiam ser encontrados em vídeos virais do TikTok), design, culinária, arquitectura ou zines dos mais variados temas. Outra das coisas que tem é um clube de leitura mensal. Para participar, é necessário pagar uma subscrição de três à escolha: uma mensal (5€), que lhe dá acesso ao encontro daquele mês e a 10% de desconto no livro seleccionado para o clube de leitura; outra mensal que inclui o livro físico seleccionado para o clube de leitura e o livro físico de Ella Frears – Goodlord –, e ainda 10% de desconto na merchandise da Well Read e café grátis numa compra na livraria (25€); e, por fim, uma subscrição única (75€), que lhe dá acesso a futuros encontros do clube de leitura, uma t-shirt da Well Read, o livro de Ella Frears, 10% de desconto nos livros seleccionados do clube de leitura e no merchandise, e café grátis numa compra na livraria. Todas as informações estão aqui.