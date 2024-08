Um roteiro pelos restaurantes em Sintra

Se há restaurante que consegue ser laboratório para a criatividade de um chef é o LAB by Sergi Arola, restaurante com uma estrela Michelin no Penha Longa, hotel em Sintra que é ainda casa do estrelado Midori. O nome não engana, mesmo que o chef catalão não esteja sempre por lá. A consistência e continuidade é assegurada tranquilamente pelo chef residente Vladmir Veiga, discreto e focado, não acusando nunca o peso que a ausência de Sergi Arola que dá nome ao restaurante pode acarretar. À mesa há muitas influências espanholas pontuadas com ideias de outras paragens, a começar desde logo pelo arranque no menu que é uma autêntica viagem por Portugal. O Menu Pela Serra Dentro (154€) é uma forma de se aventurar, mas se se quiser alongar experimente o Menu Pela Serra Fora (186€).