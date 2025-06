Dez novos livros para levar para a praia este Verão

Ler sempre foi para se fazer a sós. E ler sempre foi para os totós, os geeks ou os ratos de biblioteca. Mas, nos últimos tempos, isso mudou. Hoje, ler é fixe, é cool e recomenda-se. Muito devido às redes sociais, em especial o TikTok, onde a comunidade leitora é uma das maiores subcomunidades dentro da plataforma (no BookTok) e conta com milhões de vídeos. Ao contrário do que se possa pensar, o fenómeno não acontece apenas lá fora e tem vindo a contagiar novos membros e a criar novos hábitos de leitura em Portugal. Em Lisboa, há um sem-número de livrarias a abrir onde, por norma, se dinamizam clubes do livro. Ler tornou-se uma actividade social, que pede para ser partilhada e falada, quer seja em português ou inglês. Aliás, cada vez mais em inglês, já que o consumo de livros escritos nesta língua é uma tendência que tem crescido, principalmente entre as camadas mais jovens. À medida que as publicações em inglês vão ganhando mais espaço nas estantes, perguntamo-nos: que impactos terá no mercado editorial português e, por conseguinte, na tradução?