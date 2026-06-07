A Time Out diz

A Praia do Salto é uma praia no concelho de Sines, a norte da Praia da Cerca Nova e da vila de Porto Covo, e a sul da Praia do Cerro da Águia. Constituída por um areal no fundo de uma pequena falésia, é uma das oito praias naturistas oficiais de Portugal. Localizada numa enseada de pequenas dimensões e envolta por uma falésia, é de rara beleza natural, selvagem e abrigada do vento. A cerca de 800 metros, na chamada zona têxtil, acessível a pé pela falésia e pela praia na maré-baixa, encontra um bar-restaurante, para reconfortar o estômago.

COMO CHEGAR



Para lá chegar, siga pela A2 (saída 9) e depois pelo IP8 rumo a Sines, mudando na A26 para a N120-1 em direcção a Sul. Junto à Central Termoeléctrica, vire à direita para a M1109 rumo a Porto Covo e desfrute da estrada costeira. O parque de estacionamento fica logo após a Praia da Samoqueira, restando depois seguir a pé pelos trilhos entre as praias do Cerro da Águia e da Cerca Nova.