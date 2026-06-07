Praia da Ilha Deserta

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Se o paraíso existe, é capaz de ser parecido com a Ilha da Barreta, mais conhecida por Ilha Deserta. Com um único habitante (o restaurante Estaminé, ali instalado desde 1987, próximo do cais de desembarque), o ponto mais meridional de Portugal prova que ainda existe um Algarve calmo, com mais de dez quilómetros de finas areias brancas e um mar imenso para mergulhar, sem confusões mesmo durante a época alta. Contemplada com Bandeira Azul, tem vigilância e aluguer de toldos e espreguiçadeiras nos meses de Verão. A zona naturista fica situada no extremo poente da ilha, depois do passadiço de madeira.
ÉPOCA BANDEIRA AZUL
19 de Junho a 30 de Setembro.
COMO CHEGAR: Apanhar o ferry no cais da Porta Nova, junto à muralha do castelo de Faro. Faz viagens entre as 10.00 e as 18.00, de cerca de 35 minutos. Também pode optar por um barco-táxi, mas é bem mais caro. Não se esqueça de olhar para as margens para observar as muitas aves que por ali vivem e se alimentam na ria.
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