Praia da Ilha Deserta

A Time Out diz

Se o paraíso existe, é capaz de ser parecido com a Ilha da Barreta, mais conhecida por Ilha Deserta. Com um único habitante (o restaurante Estaminé, ali instalado desde 1987, próximo do cais de desembarque), o ponto mais meridional de Portugal prova que ainda existe um Algarve calmo, com mais de dez quilómetros de finas areias brancas e um mar imenso para mergulhar, sem confusões mesmo durante a época alta. Contemplada com Bandeira Azul, tem vigilância e aluguer de toldos e espreguiçadeiras nos meses de Verão. A zona naturista fica situada no extremo poente da ilha, depois do passadiço de madeira.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL

19 de Junho a 30 de Setembro.