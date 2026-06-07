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Lisboa

Praia dos Alteirinhos
© DR | Praia dos Alteirinhos

Praia dos Alteirinhos

  • Atracções | Praias
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Em dias de muito vento, caso não se queira aventurar por uma das muitas praias secretas do litoral alentejano, o melhor é escolher a Praia dos Alteirinhos, do lado sul da Praia da Zambujeira do Mar, em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Tem uma escadaria até à areia, e muito areal para percorrer – daí ser bastante procurada quer por famílias, quer por nudistas. Sem infra-estruturas, tem-se mantido no seu estado selvagem, permitindo apreciar uma praia de beleza única, pela imponente falésia que a contorna e pelas rochas que aparecem e desaparecem consoante a maré alta ou baixa.

COMO CHEGAR
É a primeira praia depois da Praia da Zambujeira do Mar, na direcção sul, na estrada junto à costa.

Detalhes

Endereço
Praia dos Alteirinhos
Odemira
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