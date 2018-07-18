Praia da Cova do Vapor

A Time Out diz

Nada como um Cai Bem, a bebida oficial da Cova do Vapor, com ginjinha e limonada, para começar o dia. A primeira praia da Caparica, com a sua vila de pescadores, atrai uma fauna mais alternativa que quer evitar a confusão da Costa. Até parece que o estamos a ver numa mesa do Albatroz, o restaurante da praia, a olhar ora para Lisboa, ora para o farol do Bugio. Fica na foz do Tejo e é uma boa maneira de fugir às enchentes, e até de praticar windsurf – diz quem sabe que as condições são propícias.

COMO CHEGAR

A maneira mais rápida é chegar de ferry, com carro ou bicicleta, a partir de 1,35€, desde Belém até à Trafaria. A partir daí são cinco minutos.