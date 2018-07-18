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Praia do CDS

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A Time Out diz

Não tem nada a ver com o partido. A sigla é a do Centro Desportivo de Surf, que estava pintada na década de 1970 nas pedras do pontão para a distinguir de outras praias. É a praia com Bandeira Azul, vigiada e concessionada, mais perto do centro de Lisboa. Muito procurada por quem chega à Costa de transportes públicos, é óptima para a prática de desportos náuticos, como o surf. Com cerca de 300 metros e um areal bastante estreito, fica quase toda imersa na maré alta. Fica o aviso.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL
1 de Junho a 30 de Setembro.

COMO CHEGAR
Pelo centro da Costa da Caparica. A praia é acessível pela Rua Pedro Álvares de Cabral, onde existe um parque de estacionamento. Também é ideal para quem chega de transportes públicos.

Detalhes

Endereço
Praia do CDS
Costa da Caparica
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