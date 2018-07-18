Praia da Fonte da Telha

A Time Out diz

Tem um areal enorme e não é por acaso que foi a escolhida pelo surfista Tiago Pires para bater o recorde do Guinness com a maior aula de surf do mundo, que juntou 327 surfistas em 2018 (o anterior recorde era australiano e foi estabelecido em 2015 com 320 alunos). Mas vamos ao que interessa. A Fonte da Telha divide-se em pequenas praias consoante o restaurante. Uma das mais conhecidas é a do Terminus, onde ficava a última paragem do Transpraia, o comboio que percorria as praias da Caparica.

COMO CHEGAR



De carro a partir de Lisboa, atravesse a Ponte 25 de Abril, siga pela A33 (saída 5 para Corroios/Marisol) e continue pelas indicações locais – o estacionamento é gratuito, mas escasseia ao fim-de-semana. De transportes públicos, apanhe o barco até Cacilhas e mude para o autocarro directo à praia (linha 3012) ou, em alternativa, vá de autocarro até à Costa e troque para o 3030 até à Fonte da Telha.