As 8 melhores praias na Ericeira

Com acesso directo ao centro da típica vila da Ericeira, a Praia do Algodio, também conhecida como Praia do Norte, é limitada a norte por um esporão rochoso natural e a sul pelo molhe do porto de pesca. Além de um moderno apoio de praia, com balneários e instalações sanitárias, encontra-se dotada de condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e dispõe de significativa capacidade em termos de estacionamento, graças à proximidade do Parque Urbano de São Sebastião. Caso esteja um surfista desse lado, fique a saber que aguenta ondulação até três metros e funciona com meia maré a encher.

