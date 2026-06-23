Praia dos Pescadores

A Time Out diz

No centro da Ericeira, a Praia do Peixe (ou dos Pescadores) continua a ser o porto de abrigo da faina local, mas os seus encantos vão muito além dos barcos coloridos no areal. No topo da arriba, a Ermida de Santo António recorda o momento histórico em que a família real ali embarcou para o exílio, em 1910. Talvez seja por esse peso histórico, ou simplesmente pela localização ultra-central e pelo mar calmo e abrigado da nortada, que esta se mantém como uma das praias mais convidativas para estender a toalha.

COMO CHEGAR

Siga pela A8 e A21 até à Ericeira e estacione perto do centro histórico (o Parque de São Sebastião, por exemplo), descendo depois a pé. De transportes, apanhe o autocarro da Carris Metropolitana no Campo Grande até ao terminal da vila, que fica a dez minutos a pé do areal.

JÁ QUE AQUI ESTÁ

Se lhe der a fome, pode ir petiscar e beber vinho a copo ao Mar das Latas.