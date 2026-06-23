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Lisboa

  1. Praia dos Pescadores
    ©Duarte Drago | Praia dos Pescadores
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Praia dos Pescadores

  • Atracções | Praias
  • Mafra/Ericeira
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

No centro da Ericeira, a Praia do Peixe (ou dos Pescadores) continua a ser o porto de abrigo da faina local, mas os seus encantos vão muito além dos barcos coloridos no areal. No topo da arriba, a Ermida de Santo António recorda o momento histórico em que a família real ali embarcou para o exílio, em 1910. Talvez seja por esse peso histórico, ou simplesmente pela localização ultra-central e pelo mar calmo e abrigado da nortada, que esta se mantém como uma das praias mais convidativas para estender a toalha.

COMO CHEGAR
Siga pela A8 e A21 até à Ericeira e estacione perto do centro histórico (o Parque de São Sebastião, por exemplo), descendo depois a pé. De transportes, apanhe o autocarro da Carris Metropolitana no Campo Grande até ao terminal da vila, que fica a dez minutos a pé do areal.

JÁ QUE AQUI ESTÁ
Se lhe der a fome, pode ir petiscar e beber vinho a copo ao Mar das Latas.

Detalhes

Endereço
Largo das Ribas
Ericeira
2655-312
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