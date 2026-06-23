Praia do Algodio

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Com acesso directo ao centro da Ericeira, esta praia urbana fica aninhada entre um esporão rochoso e o molhe do porto de pesca. Muito bem equipada, conta com modernos balneários, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento fácil no vizinho Parque Urbano de São Sebastião. Caso esteja um surfista desse lado, fique já a saber que aguenta ondulação até três metros e funciona com meia maré a encher. Para os restantes mortais, é o poiso ideal para estender a toalha a poucos passos da vila e terminar o dia numa das esplanadas com vista para o mar.
COMO CHEGAR
De carro a partir de Lisboa, siga pela A8 e A21 até à Ericeira e estacione no Parque Urbano de São Sebastião. De transportes, apanhe o autocarro da Carris Metropolitana no Campo Grande até ao terminal da vila, que fica a pouco mais de 10 minutos a pé da praia.
JÁ QUE AQUI ESTÁ
Vá ver a vista a partir do Pontão da Ericeira.
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