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Lisboa

Praia do Algodio
Fotografia: Eduarda/ Wikipedia | Praia do Algodio, Ericeira (2018)

Praia do Algodio

  • Atracções | Praias
  • Mafra/Ericeira
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Com acesso directo ao centro da Ericeira, esta praia urbana fica aninhada entre um esporão rochoso e o molhe do porto de pesca. Muito bem equipada, conta com modernos balneários, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento fácil no vizinho Parque Urbano de São Sebastião. Caso esteja um surfista desse lado, fique já a saber que aguenta ondulação até três metros e funciona com meia maré a encher. Para os restantes mortais, é o poiso ideal para estender a toalha a poucos passos da vila e terminar o dia numa das esplanadas com vista para o mar.

COMO CHEGAR
De carro a partir de Lisboa, siga pela A8 e A21 até à Ericeira e estacione no Parque Urbano de São Sebastião. De transportes, apanhe o autocarro da Carris Metropolitana no Campo Grande até ao terminal da vila, que fica a pouco mais de 10 minutos a pé da praia.

JÁ QUE AQUI ESTÁ
Vá ver a vista a partir do Pontão da Ericeira.

Detalhes

Endereço
Praia do Norte
Largo das Fontainhas 4
Ericeira
2655-283
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