Praia de Ribeira D'Ilhas

A Time Out diz

Para quê gastar tempo e dinheiro a viajar até à Califórnia se se pode pegar no carro, passar por Baleia, A-do-Pipo e Carne Assada e chegar a Ribeira de Ilhas, o areal mais cosmopolita do Oeste? Encaixada entre arribas altas, que funcionam como uma espécie de miradouro natural, esta praia é indissociável do fenómeno dos desportos de ondas em geral e do surf em particular, facto consagrado com a atribuição do estatuto de Reserva Mundial de Surf, a par com outras praias do concelho de Mafra. O surfcamp é ideal para quem se quer iniciar na vida anfíbia.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL

13 de Junho a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR

Vá até à Ericeira, ignore a Ericeira e siga até à descida para Ribeira d’Ilhas.

JÁ QUE AQUI ESTÁ

Convém lembrar que mesmo ali ao lado, na Ericeira, comem-se dos melhores pastéis de nata de Portugal. Vá conferir o título atribuído em 2017 à pastelaria O Pãozinho das Marias e depois conte-nos se continua a valer.