A Time Out diz

Há quem a conheça por Praia do Sul e há quem a conheça por Praia da Baleia, por ali ter dado à costa um enorme cetáceo em 1872. Está próxima do centro da vila da Ericeira, é de fácil acesso a pé e tem direito a nadador-salvador e sistema SOS Praia, bem como bares de apoio, balneários públicos e duche. Os toldos e barracas às riscas identificam as várias concessões balneares. O hotel Vila Galé, antes Hotel de Turismo, é um acarinhado ícone da paisagem. E, abrigada dos ventos de norte pela Ponta de Santa Marta, é uma das zonas mais seguras para banhos na costa atlântica. Mas, atenção, nem assim lhe faltam ondas para fazer as delícias de surfistas e bodyboarders.

COMO CHEGAR



De carro a partir de Lisboa, a viagem até à Praia da Baleia (ou Praia do Sul) demora cerca de 35 minutos via A8 e A21. De transportes públicos, apanhe o autocarro da Carris Metropolitana no Campo Grande com destino ao Terminal Rodoviário da Ericeira; uma vez na vila, basta apanhar as carreiras urbanas locais 2124 ou 2125 e sair na paragem mais próxima do areal.

