Doze praias fluviais perto de Lisboa para relaxar este Verão

No século XIX e até à primeira década do século XX, a Praia do Clube Naval, também conhecida como Praia do Bico Mexilhoeiro ou “a praia do Barreiro”, era uma das mais concorridas a sul de Lisboa. Parte do chamado Circuito Ribeirinho do Barreiro, composto por mais duas praias fluviais, ainda que não reconhecidas oficialmente, continua a ser um espaço de quietude e beleza que convida a apreciar a paisagem do rio. Com Lisboa em pano de fundo, é para aproveitar sentado no areal ou na esplanada do restaurante.

A não perder: As infra-estruturas são poucas, mas há um campo de futebol de praia, para dar umas corridinhas e marcar uns golaços.