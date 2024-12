Sábado, 1 de Novembro



Día de Los Muertos no México, Dia de Todos os Santos em Portugal – e a noite anterior é o Halloween (que até há pouco tempo não era celebrado deste lado do oceano). É uma celebração antiga que remonta ao tempo dos celtas, mas em comum existe a crença de que nesse dia se esbate a fronteira entre a Terra e o Além. Em Portugal, a tradição é visitar os cemitérios, mas alguns merecem ser visitados também em lazer. É o caso do Cemitério do Alto de São João, o maior de Lisboa, construído em 1833 para fazer face a um surto de cólera que assolou a capital. Destaque para o imponente Jazigo dos Viscondes de Valmor, mecenas e criador do Prémio de Arquitectura que baptizou com o seu nome, desenhado pelo arquitecto Álvaro Machado, ou do Jazigo dos Beneméritos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do arquitecto Adães Bermudes. Noutro ponto da cidade, também o Cemitério dos Prazeres é digno de passeio. Uma vez ali, espreite o imponente Jazigo dos Duques de Palmela.