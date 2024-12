As melhores corridas em Lisboa para dar corda aos sapatos

Se quer começar a queimar as calorias da época natalícia o mais rápido possível, mas prefere repartir o esforço com um par de amigos, participar numa estafeta pode ser um bom começo. Esta corrida é feita para equipas de três elementos, num circuito fechado nas instalações do antigo Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas, no Regimento de Engenharia n.º 1 da Pontinha. Começa às 10.00 e, no final, há bolo-rei. As equipas podem ser masculinas, femininas ou mistas e o valor da inscrição varia entre os 24€ e os 40€.

Regimento de Engenharia n.º 1 da Pontinha. 11 Jan. Sáb 10.00. 24€-40€