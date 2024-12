Sete corridas de São Silvestre para fechar o ano

No dia 28, dá-se este clássico das corridas em Lisboa. A 17.ª edição da Lidl São Silvestre acontece a partir das 21.30, na Avenida da Liberdade. O percurso conta com passagens no Rossio, no Cais do Sodré, na Praça Marquês de Pombal, vindo a terminar na Avenida da Liberdade. Para participar na prova, pode fazê-lo individualmente ou em equipas. O kit de inscrição ronda os 20€ e os 42€, dependendo se quer apenas a long sleeve, ou se também quer o corta-vento oficial. A inscrição gold (65€) inclui ainda estacionamento facilitado, acesso à zona de convidados e massagem no fim da prova.

