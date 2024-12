Os melhores sítios para comprar bolo-rei em Lisboa

21,95€/kg

Depois do melhor pastel de nata de Lisboa, o melhor bolo-rei do país. Tem sido um ano cheio para a Aloma, a pastelaria que nasceu em Campo de Ourique em 1943. Em Setembro, venceu o concurso do melhor pastel de nata de Lisboa. Já no final de Novembro, a Associação do Comércio e Indústria de Panificação elegeu o bolo-rei da Aloma como o melhor do país. Feito diariamente, pode ser que o apanha na loja sem encomenda, mas o melhor é encomendar.