Se o que o apoquenta são as enchentes e a confusão dos ginásios de grandes cadeias, aqui esse problema está resolvido. O The Code define-se como um ginásio boutique, que prima por um tratamento mais exclusivo dos seus sócios, com oito modalidades: Combust – treino intervalado de alta intensidade com passadeiras sem motor e uma box de treino funcional; Collide, praticado numa sala com 40 sacos de boxe para as modalidades de combate, Suspend, treino em suspensão (TRX); Yoga; Pilates; Reborn (Flow e Stick Mobility); Intense (treino intervalado usando método de Tabata). A experiência de ginásio quer-se aqui mais intimista, e as pessoas até podem reservar o saco de boxe ou a passadeira através de uma plataforma. Depois do espaço nas Laranjeiras, o segundo The Code abriu no piso superior do Mercado 31 de Janeiro, no Saldanha.

Preços: 14€ (um treino), 75€/mensal (livre-trânsito, com fidelização de 6 meses), 83€/mensal (livre-trânsito, sem fidelização) e 48€/mensal (Seg-Dom 07.00-12.00)