Com mais uma época natalícia, a Baía de Cascais volta a enfeitar-se e a abrir espaço para a maior roda gigante do país. Lá de cima, vai conseguir ver a vila iluminada e o mercado de Natal (no dia 25 está encerrado, mas está aberto até 5 de Janeiro). Mas atenção, o horário é apenas entre as 12.00 e as 14.00. O valor é 7€ por pessoa ou 36€ por cabine (6 pessoas). Se as alturas não o agradarem, tem sempre um carrossel veneziano de dois andares (4€).

Baía de Cascais (Cascais). Até 2 Fev 2025 12.00-00.00 (24 Dez 14.00-20.00, 25 Dez e 1 Jan 12.00-14.00, 31 Dez 14.00-02.00). 7€-36€