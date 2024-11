Os melhores filmes de Natal para ver em família

Robert Wise, ao adaptar este êxito do teatro musical, não estava a pensar no Natal, e pouco na película remete para a quadra. Porém, Música no Coração é praticamente o paradigma do filme para toda a família se entreter com as aventuras da noviça estouvada, preceptora peculiar, esposa fiel e desembaraçada anti-nazi interpretada por Julie Andrews. Baseado na verdadeira história da família do comandante da Marinha austríaca Georg Von Trapp (Christopher Plummer), que insistiu em desobedecer aos nazis e fugiu com a mulher e um rancho de filhos através das montanhas para a Suíça, a obra, além de uma improvável história de amor e de cantorias (mesmo quando muito xaroposas) inesquecíveis, vive um equilíbrio delicado e sereno entre a comédia e a tragédia, e é particularmente eficaz na lembrança dos valores de união familiar sobre todas as coisas.

Onde ver: Disney+