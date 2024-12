Uma comédia de Natal negra, cínica e amoral assinada pelo grande Billy Wilder e com argumento de I.A.L. Diamond. Jack Lemmon é um empregado de uma grande seguradora que empresta o apartamento aos seus superiores para eles estarem com as amantes. Mas uma das raparigas tenta suicidar-se lá no Natal, e é precisamente a colega pela qual ele está apaixonado.