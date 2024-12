5 filmes para ver este Natal no cinema

O Natal está à porta, o que significa um sem-fim de fitas temáticas. Mas também significa que temos um tempinho extra para ver filmes em sala – e este ano há de tudo um pouco. Há a clássica animação para os papás levarem a pequenada ao cinema e divertirem-se juntos, mas também há produções que, em silmultâneo, piscam o olho a um público mais crescido: as crianças de 1994 que choraram com O Rei Leão e que agora vão repetir a dose com Mufasa: O Rei Leão. Apesar de não ter um tema de Natal, aquece o coração. O mesmo acontece com Wicked. Mas se de um lado temos uma nova história em imagem real saída do universo de O Feiticeiro de Oz, por outro temos um Pai Natal com amnésia armado em super-herói.

