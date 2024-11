O Natal é uma animação, em todos os sentidos. A pensar nisso, reunimos numa só lista os melhores filmes e desenhos animados de Natal. Há desde animações clássicas e tradicionais como Feliz Natal, Charlie Brown ou Um Conto de Natal do Mickey, a outras mais recentes que recorrem a tecnologia digital para contar as suas histórias, como Polar Express ou Klaus: A Origem do Pai Natal, a primeira longa-metragem de animação original da Netflix. Seja no streaming ou em modo aluguer, todas as animações podem ser vistas por cá.

Recomendado: Os melhores filmes de Natal para ver em família