Os melhores filmes de animação para ver este Natal na Netflix

O Natal já chegou à Netflix, onde encontra uma boa colheira de filmes de animação para entrar no espírito e viver a época festiva à boleia do serviço de streaming. Desde produções originais, como Klaus: A Origem do Pai Natal, longa-metragem de 2019 com a mão de dois portugueses, ou Scrooge: Um Conto de Natal, uma das mais populares adaptações do clássico de Charles Dickens. Este ano, a grande novidade é Naquele Natal, filme com Brian Cox (Succession) a emprestar a voz ao Pai Natal. E não vão faltar óptimas desculpas para passar a quadra em família no sofá, de balde de pipocas ao colo.

