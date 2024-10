Os melhores filmes de terror na Netflix

Shaun (Simon Pegg) é vendedor numa loja de electrónica e Ed (Nick Frost) o seu preguiçoso colega de casa. E são eles os dois improváveis heróis desta comédia romântica de terror, em que um apocalipse zombie toma conta da cidade de Londres. Socorrendo-se de tudo o que está à mão para combater os mortos-vivos (colecção de vinis incluída), os dois amigos encontram finalmente um propósito para as suas vidas: salvar a mãe e a namorada de Shaun. Foi com esta produção que Simon Pegg e Edgar Wright arrancaram com a famosa Three Flavour Cornetto Trilogy, na qual também se incluem os filmes Hot Fuzz – Esquadrão de Província (2007) e É o Fim do Mundo (2013).