As dez coisas mais natalícias para fazer em Lisboa

As igrejas da cidade voltam a tornar-se palco de concertos de grupos corais e orquestras. Uns mais clássicos do que outros. No dia 13, é a vez do projecto Sete Lágrimas revisitar a viagem da circum-navegação de Fernão de Magalhães e Elcano, com melodias dos cinco continentes, na Igreja de São João de Deus. No dia seguinte, o programa chega ao fim com os The Lucky Duckies. Na mesma sala (e à mesma hora), conte ouvir êxitos natalícios celebrizados por Frank Sinatra, Dean Martin ou Elvis Presley, mas também temas originais e ainda uma homenagem a António Variações.

Vários locais. Até 14 Dez. Sex 21.00 e Sáb 21.30. Entrada livre