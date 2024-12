Ainda não viu as luzes de Natal? O X-Mas Bus de Lisboa dá-lhe boleia

Não foi a tempo de ver a inauguração das luzes de Natal, mas está desejoso de ver o brilho da cidade? Este ano, não precisa de lidar com o trânsito infernal da hora de ponta: a Cityrama volta a pôr em marcha durante todo o mês de Dezembro o autocarro de dois andares X-Mas Bus, que promete percorrer as ruas iluminadas de Lisboa.

O ponto de encontro é a Praça do Marquês de Pombal, mesmo ao lado da entrada da Wonderland Lisboa, com viagens entre as 19.30 e as 22.30 a cada 30 minutos (o último autocarro parte às 22.00). Do trajeto reformulado e ajustado de modo a incluir as iluminações mais bonitas da cidade, constam locais como a Avenida da Liberdade e a Praça do Comércio, onde está instalada a árvore de Natal gigante.

Os bilhetes podem ser comprados no local e variam entre 5€ (para crianças com idades compreendidas entre 6 e 12 anos) e 10€ (para adultos). A entrada a menores de 6 anos é gratuita.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp