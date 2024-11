Este ano, as luzes de Natal acendem mais cedo (em 2023, ligaram-se a 30 de Novembro) e funcionam durante mais tempo por dia. A inauguração está programada para sábado, dia 23 de Novembro, às 18.30, momento em que a árvore de Natal do Terreiro do Paço fica iluminada. De seguida, haverá um espectáculo de luz e som e o concerto de Áurea, avança a Lisboa Cultura em comunicado.

Na iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da União de Associações de Comércio e Serviços, a artista protagoniza o arranque interpretando "Christmas Movie Songs", ou seja, "temas de filmes que marcaram a quadra natalícia ao longo de várias gerações". O repertório inclui clássicos como Sozinho em Casa, Um conto de Natal ou O Estranho Mundo de Jack.

As luzes de Natal estarão acesas em 45 locais da cidade, entre praças, ruas e avenidas, nos seguintes horários: de domingo a quinta-feira, entre as 17.30 e as 00.00; à sexta e sábado, das 17.30 à 01.00; e na noite de Natal e de passagem de ano, das 17.30 até às 02.00.

"Depois das luzes segue-se o programa das Festas de Natal, com concertos em igrejas e outros espaços", que será divulgado em breve, informa a mesma estrutura.

