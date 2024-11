Lisboa vai gastar 750 mil euros em luzes de Natal, que acendem no “final de Novembro”

Não há alterações no orçamento, mas anotam-se ajustes no que toca à sustentabilidade dos materiais utilizados para iluminar a cidade durante a época natalícia. Questionada pela Time Out, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) informa que, tal como em 2023, vai investir 749.500 euros nas iluminações de Natal, conforme foi definido no protocolo com a União das Associações de Comércio e Serviços de Lisboa (UACS).

Este ano, no entanto, as iluminações de Natal vão contar com "materiais mais sustentáveis, como plásticos biodegradáveis e recicláveis, minimizando assim a geração de resíduos", detalha o gabinete de comunicação da autarquia. Assim, no início de Janeiro (a data exacta ainda não foi avançada, mas, por norma, a cidade mantém-se iluminada até perto do Dia de Reis), "as instalações serão recicladas, contribuindo para uma economia circular e para a redução do impacto ambiental associado à produção e descarte".

Gabriell Vieira Iluminação de Natal na Baixa

À semelhança do ano passado, também neste Natal a opção da CML recai sobre "lâmpadas de baixo consumo, utilizando tecnologia LED, o que permitirá uma poupança energética de cerca de 80% em comparação com as tradicionais lâmpadas incandescentes", de acordo com o exposto pela autarquia. O projecto de iluminação conta, assim, com quase dois milhões de lâmpadas de baixo consumo (1.987.125, exactamente).

Ao todo, as luzes de Natal chegarão a 45 locais da cidade, entre praças, ruas e avenidas, nos quais serão instaladas mil estruturas luminosas compostas por perto de 5700 peças decorativas.

Horário prolongado e programação garantida

Do Natal de 2023 ao Dia de Reis deste ano, as luzes estiveram acesas entre as 17.30 e as 23.00 aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; das 17.30 às 24.00 às sextas-feiras e sábados; e das 17.30 à 01.00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano. Mas este ano a Câmara apresenta um horário alargado: de domingo a quinta-feira, as luzes estarão acesas entre as 17.30 e as 00.00; à sexta e sábado, das 17.30 à 01.00; e nas grandes noites de celebração, haverá luzes das 17.30 até às 02.00.

Arlei Lima Iluminação de Natal em Lisboa

Note-se que, em 2022, perante o cenário de crise energética influenciado pela Guerra na Ucrânia, o Governo decidiu fixar um horário reduzido para o funcionamento das iluminações natalícias. Além de ter adoptado aquele horário, Lisboa ligou as luzes 17 dias mais tarde (a 6 de Dezembro) do que no ano anterior, mas gastou 800 mil euros, mais 50 mil do que haveria de despender no ano seguinte.

Este ano, a autarquia volta a activar a iluminação de Natal no "final de Novembro" (não revelando ainda o dia exacto) e garante que, à semelhança de outros anos, haverá uma programação associada à época. Em 2023, a inauguração das luzes de Natal em Lisboa contou com uma actuação dos Anjos, no Terreiro do Paço.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook