Sete pistas de gelo em Lisboa para deslizar no Inverno

É um autêntico País das Maravilhas natalício que toma conta do Parque Eduardo VII. O regresso do Wonderland faz-se com uma roda gigante maior, com mais cabines agora climatizadas e com visão 360º, e com a famosa pista de gelo – ecológica, é de fazer a ressalva – que dá para mais de 100 pessoas patinarem ao mesmo tempo, gratuitamente. Junta-se a isto o espaço para crianças renovado com um parque de neve e uma rampa de bóias.

Até 1 de Janeiro. Seg-Qui 12.00-21.00, Sex 12.00-22.00, Sáb e feriados 10.00-24.00 e Dom 10.00-22.00. Dia 24 e 31 10.00-16.00 e dia 25 e 1 de Janeiro 16.00-22.00.