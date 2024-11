Os melhores sítios para jantares de grupo em Lisboa

A partir de 12€

Desde que se mudou para esta nova morada, há já quase três anos, que a Musa de Marvila tem vindo a ganhar cada vez mais espaço e adeptos. Das noites temáticas e fora da caixa à cozinha sem regras de Pedro Abril, tudo é passível de acontecer por aqui. Os menus de grupo são vários, à medida de todos, como já é assinatura da casa. O mais simples é para se comer à mão e por 12€ por pessoa inclui dois acepipes (amendoim picante e tremoços) e dois petiscos à escolha entre croquetes de vegetais e maionese verde, croquetes de porco com molho bbq e cebola frita, Bockwurst (uma salsicha fumada) com molho de caril e salada de batata ou batata frita com queijo, bacon, cebola frita e molho “McVirtudes”. Por mais 3€, é possível acrescentar uma cerveja ou uma sidra e por 18€ acaba-se com sobremesa também (tarte de queijo ou Twix frito). Há um menu para quem gosta de hambúrguer (13€/por pessoa com direito a prato e cerveja ou 16€ com sobremesa também), outro mais composto que inclui dois acepipes, dois petiscos e um prato (19€/pessoa, 22€ com cerveja e 25 com sobremesas) e há o completo, digamos assim, em tudo igual ao anterior, mas com dois pratos, do arroz de pato e laranja à lagarada de bacalhau com broa, à lasanha vegetariana ou ao lombo de porco recheado (25€/pessoa, 28€ com bebida ou 30€ com a adição da sobremesa). E ainda nem lhe dissemos que há uma nova sala.