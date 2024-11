Do batom ao vibrador: 30 calendários do advento para o Natal

Tal como acontece com a moda de outros tempos, não é só uma questão de nostalgia. De facto, o som do Spotify ou de uma pequena coluna sem fios não nos transporta para dentro da música como faz um gira-discos. É por isso, e porque as capas dos LPs enchem o olho, que há quem se mantenha fiel ao vinil. Lisboa tem várias lojas e o nosso roteiro é extenso, do rock à electrónica, passando pelas músicas do mundo e indie. Entrar em qualquer uma destas lojas é sempre uma forma de se perder entre discos e, nalguns casos, CDs. Se quiseres dar continuidade à experiência com dança, também sabemos onde tem de ir. Mas por agora, eis as melhores lojas para comprar discos de vinil em Lisboa.