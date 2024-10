Ideal para: ver uma árvore enorme

Fotografe os edifícios com telhados inclinados da Praça da Câmara Municipal enquanto pode. Depois de o sol se pôr e as luzes se acenderem no mercado de Tallinn, às 15.00, tudo se resume à enorme árvore nórdica que lá está desde 1441 – muito antes de qualquer outra nação europeia ter começado a usar árvores de Natal. Entre vinho quente, queijo báltico e a tradicional morcela com chucrute, pode visitar o Pai Natal junto à lareira na sua gruta aconchegante. Bónus: apanha o ferry No 19 no porto, e pode estar no mercado de Natal de Helsínquia, na Praça do Senado, em apenas duas horas.

22 Nov-27 Dez