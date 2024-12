Este episódio da série Foi Assim que Aconteceu (o infeliz título em português de How I Met Your Mother) inspirou-se no livro de 1957 How The Grinch Stole Christmas e conta como o protagonista Ted é banido do Natal com o grupo de amigos depois de supostamente chamar Grinch (mas na verdade usar outra palavra inglesa acabada em "itch") a Lily. O arquitecto tem de ir para Staten Island passar a consoada com a família chanfrada. E é – "wait for it – legendary".

Onde ver: Disney+ (T2, Ep.11)