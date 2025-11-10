As 30 melhores séries de comédia

1. A Ilustre Casa de Blackadder
De terras de sua majestade esperamos sempre do melhor. O que seria do humor sem o humor britânico? Algo sem dúvida mais pobre. A Ilustre Casa de Blackadder, transmitida na BBC1 entre Junho de 1983 e Novembro de 1989, foi uma sitcom que explorava as várias vidas de Edmund Blackadder (Rowan Atkinson), um anti-herói desastrado e do seu moço de recados Bladrick (Tony Robinson). Sem isto dificilmente teria existido Mr. Bean. E mais uma vez: o que seria feito de nós sem a trapalhice dessa personagem?