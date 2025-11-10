Lisboa

Curb Your Enthusiasm
HBO | Curb Your Enthusiasm
As 30 melhores séries de comédia de sempre

De ‘Benny Hill’ e ‘Seinfeld’ a ‘Hacks’ e ‘The Studio’, eis as 30 melhores séries de comédia de todos os tempos. Menos do futuro, claro.

Escrito por Editores da Time Out Lisboa
As listas, como quase tudo nesta vida, são relativas. Mas depois de enchermos uma espécie de conselho de administração com loucos de séries televisivas e outros consultores da redacção da Time Out, chegámos a estas 30. Portanto, se vai começar a disparar insultos e a pedir justificações para as suas séries de comédia preferidas não estarem aqui, avisamos já que não vai ter sucesso. Podiam ser outras, mas são estas. E pedimos desculpa às que ficaram de fora. Ah, espere, mais um alerta à tripulação: estas séries de comédia estão ordenadas apenas por ordem alfabética, que não queremos alimentar ainda mais a polémica. Ria-se connosco.

As 30 melhores séries de comédia

1. A Ilustre Casa de Blackadder

De terras de sua majestade esperamos sempre do melhor. O que seria do humor sem o humor britânico? Algo sem dúvida mais pobre. A Ilustre Casa de Blackadder, transmitida na BBC1 entre Junho de 1983 e Novembro de 1989, foi uma sitcom que explorava as várias vidas de Edmund Blackadder (Rowan Atkinson), um anti-herói desastrado e do seu moço de recados Bladrick (Tony Robinson). Sem isto dificilmente teria existido Mr. Bean. E mais uma vez: o que seria feito de nós sem a trapalhice dessa personagem?

2. Arrested Development, De Mal a Pior

Foram exibidos 53 episódios desta sitcom pós-moderna e com tendência para quebrar normas narrativas entre Novembro de 2003 e Fevereiro de 2006, nos Estados Unidos. Mas ao fim de apenas três temporadas, ou melhor, duas e meia, a série de Mitchell Hurwitz foi cancelada sem cerimónias pela Fox. Chegava ao fim uma das mais brilhantes comédias americanas. Ou não. Em 2013, quase dez anos depois da estreia do primeiro episódio, uma quarta temporada chegou à Netflix. E entre 2018 e 2019 foi exibida a quinta e, provavelmente, última. Mas com a disfuncional família Bluth nunca se sabe.

3. Benson

Interpretada por Robert Guillaume, que autonomizou aqui a sua personagem do mordomo refilão da memorável série Soap, Benson é uma boa combinação de sitcom cómica tradicional (longe de pisar o risco como Soap fazia constantemente) e de paródia política, já que a personagem principal trabalha como director de assuntos domésticos na mansão de um governador estadual, um político bem-intencionado mas distraído e trapalhão. Durou sete temporadas, de 1979 a 1986, e na última delas o protagonista meteu-se na política e concorreu contra o seu antigo patrão ao cargo de governador.

4. BoJack Horseman

Poucas séries retratam a depressão de uma forma tão genuína e destemida como BoJack Horseman – um feito notável quando falamos de uma comédia animada sobre um cavalo antropomórfico que foi uma estrela de televisão nos anos 90. Mas não é só isso que a torna especial. Criada por Raphael Bob-Waksberg, com Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins e Aaron Paul nos papéis principais, é uma magnífica e mordaz sátira de Hollywood. E manteve-se hilariante ao longo das suas seis temporadas. 

5. Cheers, Aquele Bar

De Setembro de 1982 a Maio de 1993, Cheers, Aquele Bar ofereceu 11 temporadas aos seus fãs, tudo na NBC. É muita fruta. O nome lança a escada para se entender do que aqui se fala: uma sitcom passada num bar em Boston, onde trabalhadores do dito cujo e alguns cidadãos locais se juntavam para abordar temas triviais ou mais sérios (quase nunca isto acontecia, claro). Criada por James Burrows, Glen Charles e Les Charles, foi das primeiras séries a levar-nos para este ambiente de copos e amena cavaqueira. E isso, se não for por mais nada, já é bonito o suficiente. Ted Danson, Shelley Long, Rhea Perlman e Woody Harrelson eram alguns dos actores presentes no elenco.

6. Curb Your Enthusiasm

A verdadeira arma secreta do sucesso de Seinfeld não estava à frente das câmaras (quer dizer, raramente estava), mas sim a segurar na caneta. Larry David é um dos homens mais engraçados de sempre a escrever comédia e, em Curb Your Enthusiam, mostrou que também o consegue ser enquanto actor. Interpretando uma versão exagerada de si próprio, conhecemos as (muitas) pequenas frustrações do quotidiano de Larry, capazes de transformar cada situação banal em caos. Com humor seco e personagens imprevisíveis, esta série explora encontros incómodos, mal-entendidos e tensões sociais, criando situações que se tornam tão hilariantes quanto desconfortáveis. Chegou ao fim em 2024.

7. Fawlty Towers

Depois do final de Monty Python's Flying Circus (que obviamente se encontra nesta lista com o nome português: Os Malucos do Circo), John Cleese criou e protagonizou, com Connie Booth, com quem era casado na altura, outra das obras-primas da televisão britânica. Neste caso, uma sitcom sobre um hotel manhoso, o Fawlty Towers do título, na chamada Riviera inglesa. Com um total de 12 episódios, divididos por duas temporadas, a série centrava-se nas relações entre os pobres hóspedes e os funcionários do estabelecimento, o mal encarado e ainda pior pessoa Basil Fawlty (Cleese), a sua mulher, a venenosa Sybil (Prunella Scales), o simpático mas incompetente empregado de mesa catalão Manuel (Andrew Sachs, num papel inesquecível) e Polly Sherman (Booth), a única pessoa minimamente competente do hotel e a voz da razão.

8. Friends

Amigos, amigos, séries à parte. Só que como é que resolvemos isto quando falamos de Friends? Bom, resolvendo. A produção criada por David Crane e Marta Kauffman (e que esteve uma década na NBC, de 1994 a 2004) foi vista por milhões (sejamos concretos: 52,5 milhões de pessoas viram o último episódio) e nomeada 62 vezes para os Emmy Awards. E Friends é, no fundo, o conjunto de peripécias de seis amigos, na sua grande maioria solteiros, que começam a cruzar vivências e hábitos. Num drama forçado que precipita o riso. Ou seja, no final do trabalho juntamo-nos todos num bar/café ou na casa de alguém para debitar os problemas do trabalho ou os episódios caricatos que passámos nos transportes públicos, certo? Isso é Friends.

9. Hacks

Uma comediante lendária de Las Vegas tenta reinventar-se para manter o seu lugar num mundo que já não a compreende, enquanto uma jovem argumentista em declínio profissional é forçada a trabalhar com ela. Hacks retrata com humor negro e melancolia o choque entre gerações e o preço da ambição no universo da comédia. Jean Smart brilha num papel que mistura acidez, vulnerabilidade e reinvenção artística.

10. Louie

Não é possível fazer uma lista das melhores séries de comédia e não incluir Louie. Mesmo que, depois de múltiplas alegações de assédio e abuso sexual, o criador Louis C.K. tenha caído em desgraça, continua a ter muitos admiradores e durante anos foi um dos mais hilariantes cómicos norte-americanos. Em Louie, dá-nos uma versão ficcionada (será?) da sua vida. Não é a típica série de comédia, pela forma como foi realizada, mas é para rir a bandeiras despregadas.

11. M*A*S*H

Comecemos pela sigla que dá nome à série: Mobile Army Surgical Hospital. M*A*S*H, que durou entre Setembro de 1972 e Fevereiro de 1983 na CBS, faz-se com um grupo de médicos e seus ajudantes em plena Guerra da Coreia, mais precisamente na localidade de Uijeongbu, na Coreia do Sul. É obviamente um piscar de olho à Guerra do Vietname, que, à data da emissão original da produção, ainda subsistia. É, seguramente, humor negro, pois nem toda a gente está para levar com piadolas sobre assuntos sérios como este. Se hoje estamos todos prontos para isso, à época a conversa era outra. E M*A*S*H (baseada em MASH: A Novel About Three Army Doctors, 1968, de Richard Hooker) sobreviveu para contar. Mas não é por gostar de Anatomia de Grey que vai gostar disto.

12. The Office – A Empresa

Há poucas séries com o alcance de The Office. Pois claro, todos os trabalham em escritórios sabem bem do que se trata. Criado por Ricky Gervais e Stephen Merchant estreou-se a 9 de Julho de 2001 na BBC Two. Pena que só tenha durado duas temporadas. Mas todos reconhecemos as temáticas: o comportamento humano em pleno local de trabalho é um mimo. E se aqui todas essas situações laborais e de relações interpessoais são levadas ao extremo… também nos inclinamos a afirmar que não estão assim tão longe da realidade. A série é tão boa que até gerou uma versão americana protagonizada por Steve Carell (opinião polémica: é tão boa como a inglesa).

13. Os Malucos do Circo

Isto até pedia um hashtag, mas por respeito a Terry Jones, Michael Palin, Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman e Terry Gilliam não o faremos. Emitida de 1969 a 1974 na BBC, esta Monty Python’s Flying Circus (Os Malucos do Circo, chamaram-lhe em Portugal) é certamente dos objectos de comédia mais emblemáticos alguma vez concebidos. Um sem-fim de sketches cujos o humor depende de uma inteligência e e de uma cultura geral superiores, e que aniquila, com um estilo inigualável, toda a sociedade britânica, os seus costumes e politiquices.

14. Os Simpsons

Muito temos que agradecer a Matt Groening, James L. Brooks e Sam Simon. Sem eles não poderíamos dizer “d’oh”, não poderíamos rir como Nelson nem ousar ter o cabelo de Marge. E aquilo que Os Simpsons têm de surreal é que continuam aí para as curvas, apesar de estarem connosco há mais de 30 anos. É a série americana há mais tempo no ar. E esperemos que seja para continuar. Nem queremos imaginar como vai ser da nossa vida sem esta família de Springfield.

15. Parks and Recreation

Criada por Greg Daniels e Michael Schur, com Amy Poehler à frente de um elenco que incluía também Aziz Ansari, Rashida Jones, Nick Offerman, Aubrey Plaza e Chris Pratt, entre outros, Parks and Recreation é uma das melhores sitcoms americanas do século XXI. Uma sátira política inspirada por The Office que se centrava nos desafios e elementos ridículos da administração política local, com uma enorme empatia e sem nunca ceder ao cinismo.

16. Rockefeller 30

Tina Fey, sempre. Que isto fique esclarecido, ok? Depois é imaginar que Rockefeller 30 é baseada na experiência da comediante quando era a principal guionista do programa Saturday Night Live. Goza com a própria NBC e a sua estrutura complexa enquanto empresa (com autorização, claro) e mais não é que uma equipa de loucos a criar um programa de sketches ao vivo. Foi transmitida na NBC de Outubro de 2006 a Janeiro de 2013 e fazia do humor surreal o seu prato forte. Alec Baldwin, Tina Fey, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Katrina Bowden são alguns dos nomes do elenco.

17. Seinfeld

Sem Seinfeld, provavelmente, não estaríamos aqui. Ou, por outra, até podíamos estar, mas estaríamos, certamente, menos interessantes e com uma taxa de riso na vida bastante inferior. A sitcom criada por Larry David e Jerry Seinfeld é o humor a desmembrar-se pelo nada, pelas situações caricatas que tentamos evitar toda a vida. Produzida pela Castle Rock Entertainment, a série teve nove temporadas, tudo transmitido na NBC de 1989 a 1998. É daquelas coisas para começar a ver e nunca parar.

18. South Park

É a grande série de animação para adultos. Se como tantas outras retrata o quotidiano absurdo de quatro amigos, por outro lado é ousada como poucas, ou seja, serve-se das asneiras, do humor surreal, de tudo quanto seja chocante para fazer das boas. Já vamos na 27.ª temporada e a série está programada para ser exibida até à 30.ª, que deve estrear-se lá para 2027. 

19. Taxi

Danny DeVito e Andy Kaufman no mesmo enredo? Coisa épica, naturalmente. A série produzida pela John Charles Walters Company (e criada por James L. Brooks, Stan Daniels, David Davis e Ed Weinberger) seguia as desventuras de um grupo de taxistas nova-iorquinos da Sunshine Cab Company. Quase tudo se passa na sua garagem em Manhattan, onde o seu chefe Louie De Palma (DeVito) lhes fazia a vida negra.

20. The Benny Hill Show

É, provavelmente, a mais bem sucedida exportação do vasto e fértil universo da comédia televisiva britânica. Em 1991, quando Alfred Hawthorne "Benny" Hill foi encontrado morto em sua casa, aos 68 anos, a série que havia criado em 1955 era ainda emitida em 97 países (e Inglaterra não era um deles). Filho e neto de palhaços (sem qualquer ofensa), Benny Hill popularizou um humor simples, físico e burlesco, feito em sketches rápidos e de uma combinação pioneira entre piadas atrevidas (leia-se, de cariz sexual), canções originais e imitações. É um dos maiores sucessos de sempre da Thames Television, teve 40 longos anos de vida, alcançou picos de audiência superiores a 20 milhões de pessoas no Reino Unido no início dos anos 70 e deixou-nos uma das músicas de genérico mais incríveis de sempre.

21. The League

Quem diria que uma liga de fantasy football podia ser tão interessante? O mérito é (quase) todo do elenco, que inclui Mark Duplass, Nick Kroll, Paul Scheer, Stephen Rannazzisi, Jon Lajoie e Katie Aselton nos papéis do disfuncional grupo de amigos que disputa a liga que dá o nome à série, e secundários como Jason Mantzoukas, Brie Larson ou Seth Rogen, entre outros. Gente com infinita piada que, com as suas capacidades de improviso, tornou os diálogos da série de Jeff Schaffer e Jackie Schaffer verdadeiramente memoráveis, javardos e, sobretudo, hilariantes.

22. The Rehearsal

Nathan Fielder transforma a preparação para situações da vida em arte extrema e humorística, construindo cenários detalhados e contratando actores para ensaiar conversas complicadas ou momentos decisivos com pessoas comuns. Poucas foram as séries que tanto nos fizeram questionar a barreira entre ficção e realidade. No entanto, podemos afirmar que nunca ninguém tinha conseguido tratar acidentes de avião e a burocracia das companhias aéreas com tanta seriedade e humor como esta produção.

23. The Righteous Gemstones

Uma família de pastores evangélicos ricos e moralmente questionáveis lida com escândalos, rivalidades e dilemas éticos, expondo ganância e hipocrisia com ironia afiada. Com humor negro e personagens exagerados, a série combina sátira religiosa, conflitos familiares e escândalos financeiros, oferecendo uma crítica mordaz à sociedade contemporânea, enquanto diverte com situações absurdas e diálogos mordazes que exploram a ambição, a fé e o poder. A obra-prima de Danny McBride (até agora).

24. The Studio

Uma das melhores estreias de 2025 na Apple TV+, The Studio é uma sátira que mergulha no caos de Hollywood através do olhar do produtor de um estúdio em crise, interpretado por Seth Rogen. Com uma cinematografia exímia marcada por longos takes e uma realização que não poupa na ousadia, a série surpreende ainda pelos convidados de luxo, incluindo o lendário Martin Scorsese. Já garantiu segunda temporada.

25. Tudo em Família

Estávamos em 1977 e as fugas de informação (combinadas com muita desinformação) sobre uma série que se propunha satirizar às claras assuntos como a homosexualidade levantou uma onda de constestação de grupos religiosos decididos a travar a estreia. O canal de televisão ABC teve mesmo de baixar significativamente os valores de publicidade para conseguir anunciantes, mas o barulho à volta de Tudo em Família (Soap, no original) acabou por ajudar a um sucesso de audiências logo na estreia. A série manteve-se por quatro temporadas, até 1981, e além de Jodie Dallas (Billy Cristal), umas das primeiras personagens gay permanentes no elenco de uma sitcom norte-americana, criou uma ilustre galeria de figuras bem-amadas da televisão norte-americana. Uma delas, Benson (Robert Guillaume), o mordomo negro da abastada família Tate, haveria de ter direito à sua própria série a partir de 1979.

26. Uma Família às Direitas

É possível ter empatia por um americano chauvinista, intolerante, machista, ignorante, racista e pouco dado a qualquer demonstração de civismo? A resposta é sim. Mas antes que pense que isto é apenas um ataque gratuito a Donald Trump, outra pergunta: lembra-se de Archie Bunker? É a ele, a personagem brilhantemente construída por Carrol O’Connor que devemos essa coisa de sentir amizade por uma personagem capaz de ofender todas as sensibilidades e minorias em 30 segundos de conversa. O homem que, em plena era Nixon, levou a televisão a sítios onde nunca tinha ido e desconcertava com as discussões familiares sobre temas que nenhuma outra série havia arriscado antes: racismo, homofobia, aborto, controlo de armas, sexo antes do casamento, religião. Na típica casa de classe média norte-americana dos anos 70, no bairro de Queens, este estivador convivia com a sua maravilhosamente estridente mulher Edith; Gloria, a sua filha única; e o genro – estudante, democrata, activista e polaco. Um quarteto capaz de fazer um país rir das suas próprias contradições, representando o average american com uma crítica acutilante, uma piada hilariante e uma dignidade comovente. A série correu de 1971 a 1979 e tem uma das melhores canções de genérico de todos os tempos.

27. Uma Família Muito Moderna

Criada por Christopher Lloyd e Steven Levitan, Uma Família Muito Moderna esteve no ar 11 temporadas e revelou-se uma das mais populares sitcoms dos últimos anos. A série acompanha a vida de uma das famílias mais disfuncionais que a televisão conheceu. Jay Pritchett (Ed O’Neill) e a sua mulher colombiana Gloria (Sofia Vergara) são a primeira entrada na árvore genealógica. O resto já se sabe, um bando de filhos, netos e seus afluentes, que garantem constrangimentos familiares exagerados… ainda que possivelmente mais próximos da realidade do que possa parecer.

28. Viver no Campo

A memória nem sempre vai tão longe. Sim, que 1965, parecendo que não, ainda fica a uns quantos quilómetros de onde estamos hoje. Viver no Campo (Green Acres é o título original) foi transmitida na CBS de Setembro de 1965 a Abril de 1971 e é uma paródia que explora a ruralidade. Isto é, Oliver Wendell Douglas (Eddie Albert) é um advogado de sucesso em Nova Iorque até que decide rumar ao campo, a uma pequena quinta em Hooterville, juntamente com a sua mulher húngara Lisa Douglas (interpretada por Eva Gabor, irmã de Zsa Zsa Gábor). É o frenesim da cidade que o faz tomar esta atitude, contra a vontade da mulher, encantada pelo glamour de Nova Iorque. Era suposto a vida do casal ficar mais calma, mas os habitantes da vila asseguram que isso era apenas o seu desejo.

29. Veep

Pensemos em todos os jogos políticos que cabem em Washington D.C. Agora pensemos de novo, mas sob um ambiente de pura comédia. Aí temos Veep e logo à boleia de Julia Louis-Dreyfus, que é garantia de gargalhada (já em Seinfeld era incrivelmente engraçada). Criada pelo inigualável Armando Iannucci, esta produção da HBO estreou-se em 2012 e manteve-se no ar durante sete temporadas. Selina Meyer (Louis-Dreyfus) começa por ser uma Vice-Presidente com muito pouca habilidade política e uma equipa caricata. É notório que é preciso humor para lidar com as disputas de corredor na Casa Branca. Mais: é preciso humor para suportar esta líder política.

30. What We Do In The Shadows

Vampiros convivem com a modernidade, enfrentando dilemas mundanos e absurdos enquanto escondem a sua verdadeira natureza. A série mistura terror e comédia, com diálogos espirituosos, personagens excêntricos e situações surreais, explorando a vida sobrenatural com sátira e humor negro. Cada episódio oferece um olhar divertido sobre a imortalidade e os pequenos dramas do quotidiano. Um fenómeno de culto.

