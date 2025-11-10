As 30 melhores séries de comédia

É possível ter empatia por um americano chauvinista, intolerante, machista, ignorante, racista e pouco dado a qualquer demonstração de civismo? A resposta é sim. Mas antes que pense que isto é apenas um ataque gratuito a Donald Trump, outra pergunta: lembra-se de Archie Bunker? É a ele, a personagem brilhantemente construída por Carrol O’Connor que devemos essa coisa de sentir amizade por uma personagem capaz de ofender todas as sensibilidades e minorias em 30 segundos de conversa. O homem que, em plena era Nixon, levou a televisão a sítios onde nunca tinha ido e desconcertava com as discussões familiares sobre temas que nenhuma outra série havia arriscado antes: racismo, homofobia, aborto, controlo de armas, sexo antes do casamento, religião. Na típica casa de classe média norte-americana dos anos 70, no bairro de Queens, este estivador convivia com a sua maravilhosamente estridente mulher Edith; Gloria, a sua filha única; e o genro – estudante, democrata, activista e polaco. Um quarteto capaz de fazer um país rir das suas próprias contradições, representando o average american com uma crítica acutilante, uma piada hilariante e uma dignidade comovente. A série correu de 1971 a 1979 e tem uma das melhores canções de genérico de todos os tempos.