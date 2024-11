É um remake da série original com o mesmo nome (tanto em português como no inglês Charmed), que foi emitida entre 1998 e 2006. Mas em vez de Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannen Doherty (depois substituída por Rose McGowan), esta nova geração de irmãs feiticeiras conta com Madeleine Mantock, Melonie Diaz e Sarah Jeffery, as novas escolhidas. O enredo é semelhante: três irmãs descobrem que são bruxas (mas do bem) e que têm acesso a poderes e a um livro muito especial. E têm por missão dar cabo de tudo o que é demónio e forças do mal. Uma produção que não convenceu os fãs da série original, mas que pode fazer magia com novos aprendizes de feiticeiras. As quatro temporadas estão na Max.