Já comprou a sua camisola de Natal?

Sabia que o primeiro cartão de Boas Festas de que há registo em Portugal data de 1839? Foi desenhado por D. Fernando II (marido da rainha D. Maria II) e tinha como destinatários os seus familiares espalhados pela Europa, rainha Vitória incluída. Depois de anos de SMSs e WhatsApps, está na altura de recuperar o envio de postais de Natal pelo correio. Claro que pode sempre entregar em mão ou colocar junto a um presente, se bem que colar-lhe um selo e colocá-lo no marco do correio tem outro valor. Fique com 13 sugestões de postais natalícios para arrancar sorrisos, talvez algumas lágrimas.



