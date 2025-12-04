Já comprou a sua camisola de Natal?

1. Benetton
Não tem as cores mais óbvias do Natal, mas quem é que em 2025 quer ser óbvio? A Benetton não, certamente.
Preço: 39,95€
Ainda não sabe o que vestir no Natal? Estas camisolas são quentinhas e feias qb, como manda a tradição.
A moda das ugly christmas sweaters (ou camisolas de Natal feias) parece ter vindo para ficar. Se há quem goste de se aprumar e vestir a sua melhor roupa na Consoada, outros há que sacrificam o bom gosto em nome da ideia de um Natal colorido, estridente, cheio de mensagens, quentinho e confortável. Para esses, juntámos este conjunto de sugestões. São para todas as idades e níveis de audácia. Na noite de Natal (ou nos dias anteriores e seguintes), vista-se a rigor e use uma destas para abrilhantar a quadra.
Camisola de Natal sim, mas com um brilhozinho que é dia de festa. Esta é da C&A, onde encontra exemplares do género aos molhos, inclusive para fazer pandam com o resto da família.
Preço: 25,99€
Se o pai, a mãe, o filho, o avô, a avó, o neto, os tios e os sobrinhos têm todos direito a camisolas natalícias, porque não há-de ter também o cão? A Tiger trata do assunto.
Preço: 8€
E por falar em cães: esta camisola tem salsichas fofinhos com acessórios natalícios, mas pode muito bem ser usada noutras ocasiões, até porque ainda há muito Inverno pela frente.
Preço: 29,99€
De costas é um básico incontornável: uma camisola preta. Mas de frente, oh, de frente é um hino ao Natal, com desejos de boas festas e tudo.
Preço: 10€
A portuguesa Lanidor dispensou os padrões berrantes, mas nem por isso fugiu das cores da época para a sua camisola natalícia.
Preço: 74,90€
Eis a verdadeira camisola de Natal, com motivos alusivos à quadra num padrão bem intrincado e intenso, onde não faltam pinheiros e estrelas. Em querendo uma Consoada a condizer, há para homem, mulher e criança.
Preço: 15,99€
Mais ou menos discretos, os padrões jacquard são um clássico da época. A este, da Mango, só falta uma caneca de chocolate quente na mão e estar a cair neve do lado de fora da janela.
Preço: 39,99€
O Natal na MO veste-se 24 horas por dia – com camisolas, casacos, camisas, gorros, pijamas, meias, pantufas e coletes para manter o espírito bem vivo.
Preço: 12,99€
Amarelo torrado, roxo e cinzento não é o combinado cromático mais comum em Dezembro, mas se o Natal é quando o homem quer, na Parfois pode ter cores ao gosto de cada um.
Preço: 32,99€
O ursinho da Ralph Lauren está equipado para o Inverno – e os miúdos também podem estar com esta camisola que vai mesmo bem entre um presente e outro.
Preço: 109€
A Disney celebrou 100 anos em 2023, mas as comemorações continuam – pelo menos na Primark. Quem quiser apostar num total look, encontra calças para fazer conjunto com esta camisola de Natal.
Preço: 20€
Os maluquinhos do desporto, que não abdicam do conforto nem na hora de celebrar o Natal, encontram na Sport Zone esta sweatshirt natalícia para toda a família.
Preço: 7,99€
Não é um erro. A Super Bock está mesmo numa lista de camisolas porque criou um modelito para este Natal.
Preço: 35€
Renas, árvores de natal, corações e biscoitos são os votos de boas festas da dinamarquesa Vero Moda, à venda na La Redoute.
Preço: 29,99€
Renas, coelhos e laços embrulham o Natal na Verbaudet, onde encontra dezenas de propostas para a quadra.
Preço: 25,99€
A famosa red nose reindeer é a protagonista desta camisola da Zippy, para os meninos usarem antes, durante e depois da visita do Pai Natal.
Preço: 15,99€
Sabia que o primeiro cartão de Boas Festas de que há registo em Portugal data de 1839? Foi desenhado por D. Fernando II (marido da rainha D. Maria II) e tinha como destinatários os seus familiares espalhados pela Europa, rainha Vitória incluída. Depois de anos de SMSs e WhatsApps, está na altura de recuperar o envio de postais de Natal pelo correio. Claro que pode sempre entregar em mão ou colocar junto a um presente, se bem que colar-lhe um selo e colocá-lo no marco do correio tem outro valor. Fique com 13 sugestões de postais natalícios para arrancar sorrisos, talvez algumas lágrimas.
Cabem muitas coisas neste grande bazar natalício – novas marcas criadas em Portugal, colaborações fresquinhas que merecem ir directas para debaixo da árvore e novas colecções e edições limitadas que conseguem ser absolutamente irresistíveis na hora de finalizar a lista de presentes. Que a criatividade nacional tem estado em alta, já não é segredo para ninguém. Sabemos agora que os artistas, designers e criativos portugueses trabalharam arduamente para chegar ao final do ano com uma montra natalícia recheada de novidades. Percorra a lista, feita a pensar em diferentes sensibilidades e orçamentos – e faça dela uma espécie de resolução para 2026 (antes do tempo): comprar mais português.
Nem sempre é fácil escolher ou saber o que oferecer a alguém, mesmo que conheçamos todos os seus gostos. Ou porque queremos dar alguma coisa diferente, ou porque já esgotámos todas as ideias. Um cabaz, mesmo que não surpreenda, será certamente de alguma utilidade. E é como se fossem várias prendas numa só. Doces e enchidos, vinho e azeite, chocolates e bolos, licores e conservas. Escolhemos estes cabazes para oferecer no Natal e quase que apostamos que os vai querer também para si. São várias as opções, para todos os gostos e carteiras.
