Podes vir, 2025. Temos as melhores agendas para planear o novo ano

Na Céu Azul, personalizar é a palavra de ordem. Dos álbuns de fotografias às canecas – com paragem no que aqui nos traz – tudo pode ser feito à medida. No separador das agendas vai encontrar tudo o que é preciso para avivar memórias cansadas, organizar vidas caóticas e parar de procrastinar de uma vez por todas. A You Can Do It, por exemplo, pode ter o seu nome gravado na capa bege ou verde.

Preço: 24,99€