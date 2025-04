Seis sítios para comprar folar de Páscoa

Respeitando a tradição, como faz com tudo no seu restaurante, Luís Gaspar voltou a preparar um folar para a Páscoa que pode encomendar para levar para casa. O folar (20€) é aromatizado com erva-doce e canela e pode ser encomendado através do site, sendo que apenas está disponível a recolha em restaurante no dia 20, entre as 09.30 e as 12.30. As encomendas fecham no dia 16 às 13.00.