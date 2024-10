As melhores chocolatarias em Lisboa

O nome talvez não lhe diga nada, mas no Brasil Carolina Sales tem uma legião de seguidores e tantas provas dadas que não lhe faltam prémios. Não fosse a crescente onda de insegurança do outro lado do Atlântico e a pasteleira continuaria por lá a dar frutos. A ânsia de uma vida mais tranquila acabou antes por trazê-la para Portugal e é em Oeiras que começa agora a dar nas vistas com a sua pastelaria fina. Se foi com os brigadeiros que tudo começou, nem só destes doces e de bolos se faz a marca. Há várias caixinhas irresistíveis bem compostas com canudos de wafer cobertos com chocolate de leite belga ou uns discos de chocolate, uma espécie de belgas com vários sabores, tudo feito ali.