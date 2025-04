Para muitos, o dia de Páscoa é para se ficar sentado à mesa, horas a fio, passando depois com muito esforço para o sofá, à frente do qual se multiplicam os filmes sobre os sacrifícios (e outros feitos) de Jesus – de preferência bem acompanhados de ovos de chocolate ou outras gulodices vindas das melhores chocolatarias. Está tudo certo com isso, ninguém julga e culpas não são para aqui chamadas. Já bastou o jejum. No entanto, se prefere fugir a esse domingo fechado em casa, a ver as horas passar, Lisboa é o sítio. Do cinema a exposições, passando pelo clubbing, confira as sugestões de coisas para fazer no domingo de Páscoa em Lisboa.

