Em vez de ovos, esta marca portuguesa quer pô-lo a caçar jóias

Se é fã de jóias (mais do que de ovos), saiba que a portuguesa Trinco andou a preparar uma caçada, no mínimo, original. A partir desta quarta-feira, o desafio é encontrar um dois QR codes agraciados com uma peça da marca. No total, foram espalhados pela cidade 400 cartazes, dos quais 200 contarão com um código que lhe indicará se ganhou uma jóia ou se terá de continuar na Caça ao Trinco.

Como na caça ao ovo convencional, é importante ser-se rápido. Para encontrar a jóia terá de encontrar um cartaz vencedor e enviar um print screen da página da vitória para o Instagram da Trinco, através de mensagem privada. Os cinco primeiros participantes a cumprir esta tarefa sagram-se vencedores.

Em jogo estarão um anel, um par de brincos, dois pendentes e um colar. Há ainda uma sexta jóia em jogo, esta à escolha de quem a "encontrar" e com um valor máximo de €250. O sexto prémio será oferecido à melhor fotografia dos cartazes partilhada nas stories do Instagram. A escolha do vencedor será da responsabilidade de Francisco Hartley, o fotógrafo responsável pelas campanhas da marca portuguesa.

