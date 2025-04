À semelhança do sucesso do Natal, por estes dias, junto ao restaurante Varanda, há um pequeno pop-up Ritz Delicatessen com todas as maravilhas criadas por Diogo Lopes, chef executivo de pastelaria do hotel de cinco de estrelas. O ovo é, como sempre, a grande estrela da montra. Tão bonito que quase custa a partir, mas vale a pena porque vem recheado com trufas, rochers e amêndoas. Tem as formas e as cores de uma fava de cacau madura, em tons de amarelo, verde e vermelho, e é feito com 40% de chocolate Jivara da Valrhona. Custa 60€ e em três deles esconde-se um bilhete surpresa dourado (olá, Willy Wonka) com presentes como vouchers para outras ofertas do hotel. Se o que gosta é de organizar uma caça aos ovos, o Ritz também tem a resposta. Há um cabaz (55€) com seis ovos de chocolate artesanais recheados, juntamente com sinais e pistas para que não tenha de inventar muito.