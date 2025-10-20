As lojas de doces em Lisboa onde é fácil perder a cabeça

Uma ida à Glood é uma viagem (e uma perdição). Há prateleiras de guloseimas do mundo inteiro, edições limitadas, raridades e doces que podiam até considerar-se coleccionáveis. Kit-Kat de chocolate branco, Toblerones especiais, chocolates da Hershey's, Halls de cereja, M&M's de embalagem azul ou pastilhas da Chupa Chups, tudo o que precisa para ver aquela temporada seguidinha sem sair do sofá. O difícil, na verdade, é escolher. Perfeita para gulosos ávidos de provar doces diferentes, o melhor é visitar a loja com moderação.
Somos fãs de gomas – dos clássicos ursinhos aos tijolos bem ácidos –, mas também de rebuçados, caramelos e, claro, de um bom chocolate, seja em tablete ou bombom. Talvez por isso desconfiemos sempre de quem diz não gostar muito de guloseimas. Felizmente, nestas lojas de doces em Lisboa há de tudo: sabores para todos os gostos e sortidos perfeitos para os indecisos. Em épocas festivas, como a Páscoa ou o Halloween, as prateleiras enchem-se de tentações temáticas, difíceis de resistir. E se o plano for celebrar um aniversário (ou qualquer outra festa), também há. Dependendo da escolha, até há doces menos doces, se é que isso faz algum sentido.
